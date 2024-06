Kathryn at Alden may mutual understanding na?

Ayon kay Ogie Diaz, nasa mutual understanding stage na sina Alden Richards at Kathryn Bernardo.

Sa YouTube vlog niya ibinuking ni Ogie na parating nasa bahay ni Kathryn ang actor.

“Narinig ko lang naman ito, na something like, nabalitaan ko lang naman ito, ‘yung tungkol kay Alden at Kathryn na sila ngayon ay…” pabitin na say ni Ogie.

“Totoo ba Kathryn at Alden na kayo ay mag-MU na?” dagdag pa niya.

Ang tingin ni Ogie ay mauuwi sa relasyon ang friendship nina Alden at Kathryn na magsasama muli sa Hello, Love, Again.

Marami naman ang nagkagusto sa balitang iyon ni Ogie.

“That’s good! Mukhang mas matino naman Yan kesa sa x ni kath. God bless.”

“Uso pa ba Ang MU sa Ngayon , well whatever the outcome , we are still #kathdenfans and #kathdenfanatics & #supporters.”

“Sana sila na ang magkatuluyan...compatible sila...parehas mabait at responsible.”

***

Biglang nagbalik ang alaala ni vice governor Ejay Falcon.

May isang matandang babae kasi ang nagpaalala ng kanyang pagiging kargador noong araw. Ang matandang babae ay dati palang binibilhan ni Ejay ng banana que.

Sa kanyang Facebook account ay proud na ikinuwento ni Ejay ang pagkikita nila ng nagtitinda ng banana que sabay post ng photo niya noon bilang kargador.

“Kahapon, sa pagdalo ko sa isang birthday na imbitasyon, may isang lola na naghintay sa akin at hindi umuwi para daw hintayin ako, Pagdating ko bigla nya sinabi- Totoy, Tanda mo pa ba ako? Tinitigan ko sya mabuti, at sya na ang nagsabi na ‘Ako ang binibilihan mo ng sinulbot o Banana cue sa Wawa Pinamalayan habang nagkakargador ka. Bigla ko sya niyakap at sinabi ko, Ay kayo po Nanay Nene. Tuwang tuwa po kami pareho, Nasubaybayan nya ang pagiging istibador/Kargador ko noong mga panahon na yun. Maraming salamat po Nanay Nene sa iyong mga Banana cue na alam ko yun ang isa sa nagpalakas ng aking katawan habang buhat ang Copra at mga uling “Ako po si Ejay L. Falcon- Proud Kargador. “Kaya Mo Yan.”

‘Yan ang post ni vice governor na talaga namang pinusuan ng fans.

“Owrayt..nakaka touch naman po Vice ang mga araw na nagdaan..kargador nuon bise gobernador na Ngayon... #gay an laang yan.”

“Isa kang mabuting tao kaya patuloy kang pagpapalain ng Diyos Vice Governor Ejay. God bless you more and more!”

“Natouched naman ako sa kuento mo na yan Nak, Ejay Falcon . At nakakahappy.”