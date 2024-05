Erik Santos salaula sa dyowa

Kaloka ang banter ng “It’s Showtime” host na si Vice Ganda at huradong si Erik Santos na nangyari habang sakay sila sa isang pampasaherong jeep.

Natanong kasi ni Vice Ganda si Erik kung ano ang pinakamasamang ginawa niya sa partner niya.

“Magkukumot kami tapos uutot ako,” sa ni Erik.

“Salaula ka,” say ni Vice Ganda.

“Oo, salaula talaga,” pag-amin ni Erik.

“That’s cute. Ginagawa din namin ‘yun,” pag-amin naman ni Vice Ganda.

“Isa ‘yun sa mga lambing ko. Tapos pipigilan ko. Hindi ko siya talaga papakawalan,” say ni Erik.

Natanong din si Erik kung ano ang pinakagusto niyang ginagawa sa kanya. Yakap ang mabilis na sagot ni Erik.

***

Concert ni Ice Seguerra na-postpone

Hindi na tuloy ang concert ni Ice Seguerra sa June 1 sa Music Museum dahil inaatake ito ng matinding asthma. Pero itutuloy ito sa June 28.

Sa kanyang Facebook account ay himingi ng pasensiya si Ice dahil sa nangyari.

Maraming salamat sa inyong lahat for understanding why I had to postpone my gigs, especially Videoke Hits.

“Hindi po madali sa akin itong desisyon na ito dahil alam ko pong marami sa inyo ang nakabili na ng tickets at inilaan talaga ang inyong oras para manood. Kaso, mas hindi ko po kaya kung hindi ko maiibibigay ang best ko, yung klase nang performance na worth sa hard-earned money at sa oras na ibibigay ninyo. You deserve better -- way better than what I could give right now.

“Habang binabasa ko po yung mga messages of support and well-wishes ninyo, I am overwhelmed by all your love. Sobrang grateful po ako sa understanding ninyo. Promise, gagalingan kong magpagaling para sa inyong lahat.

“I love you all. Maraming salamat po.”

Yan ang mensahe ng singer.