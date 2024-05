Gym photo ni Barbie Imperial pinagpiyestahan

Magkasama ba sina Barbie Imperial at Richard Gutierrez habang nasa gym?

Ito ang tanong ng marami matapos mag-post si Barbie ng kanyang gym photo sa kanyang Instagram Story recently.

Sa selfie photo ay makikita si Barbie na suot ang kanyang gym outfit.

Pero hindi iyon ang kuwento. Napansin kasi ng netizens ang guy na nasa likod ni Barbie na nag-eehersisyo rin.

The guy was wearing a black sando. A cap and a headset.

Unang naispatan na magkasama sina Richard at Barbie sa isang gastropub sa Westgate, Alabang. Magkatabi sila sa upuan. Sobrang sweet daw ni Richard dahil nakaalalay ito sa aktres. Inihatid pa nga niya ito sa comfort room.