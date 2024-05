Barbie Imperial at Richard Gutierrez spotted sa South Korea

“Annyeong. Good morning. Happy Monday. Nag-almusal na ba kayo? Ang akin lang eh paano naging homewrecker yung ganun kung si Richard at Sarah ay naghiwalay noong August 2023 pa? Nagkakilala lang naman si Barbie at Richard early 2024 eh. Ano’ng kinalaman ni Barbie sa hiwalayan nung mag-asawa ha? In the first place, may bagong jowa na si Sarah pero hindi pa sila napipicturean. So what kung nag-date sila sa South Korea ha? Eh hiwalay na yung lalaki last year pa. Wala namang boyfriend yung Barbie. So ano’ng problema natin? Ahh kasi kasal si Richard? Ganun ba? Eh pa’no gagawin natin ilang dekada niyo ng pinipigilang ipasa yung Divorce Law? Kasi masama kamo ang Divorce? Labag ito sa utos ng Panginoon? Eh ‘di huwag kang magpa-divorce! Habambuhay kang magdusa! Pero hindi porke yan ang paniniwala mo eh yan na rin ang dapat isabuhay ng iba.”

Yang ang post ni Xian na tinawag ang sarili na Retired Marites.