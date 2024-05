Andi Eigenmann tinawag na losyang ng basher

Walang pakialam si Andi Eigenmann sa kanyang mga bashers.

Hindi siya apektado kung tawagin man siyang losyang at pinapabayaan ang sarili.

Nakatira sa Siargao si Andi kasama ang partner niyang si Philmar Alipayo at mga anak nila. Since it’s an island, palaging nakapangbahay lang ang dating actress.

Sa kanyang Instagram ay nag-post si Andi ng reel kasama caption na ito: “Hat3rz would say, “pinabayaan ang sarili. Hindi man lang mag ayos”.. I would say.., komportable chìc! Or.. Qrated pangbahay realness! Pretty much the only thing I dont do on purpose is forget my slippers.”

Marami ang nagtanggol kay Andi.

“She’s not losyang! When you’ve got everything more than what you’ve asked for in life, you feel great. She exudes that kind of beauty with peace and tranquility, extreme confidence, and a very authentic personality. She has that kind of beauty that reaches far beyond physical beauty. She’s very beautiful inside and out!!!”

“Naturally beautiful hindi siya losyang at natural lang sa babae na may mga anak.”

“She’s very beautiful inside and out,Natural beauty and not losyang. That’s her life.. ug mo ingon ka nga losyang Naol sama niya ka gwapa ang ma losyang.”