Ivana Alawi inisnab si Ogie Diaz

Hindi man niya aminin ay obvious na sumama ang loob ni Ogie Diaz nang hindi siya pinansin ni Ivana Alawi nang dumalaw siya sa set ng FPJ’s Batang Quiapo’s set.

Sa kanyang YouTube vlog, itsinika ni Ogie ang kanyang hindi magandang karanasan kay Ivana.

Nagpunta si Ogie sa set ng Batang Quiapo para bisitahin ang kanyang talent na si Kim Rodriguez.

Sa chika ni Ogie, nag-approach siya kay Ivana pero tila dinedma siya nito.

“Bineso ko eh, dedma… eh, nahiya na ko noh, baka naman ano, sobrang lang siyang pinapawisan that time kaya focus na focus siya ‘dun sa electric fan niya,” say ni Ogie.

Natanong si Ogie ng mga co-host niya kung bakit ganoon ang inasal ni Ivana sa kanya. Ang tanging nasabi na lang ni Ogie ay baka may kinalaman ito sa isang report niya noon kung saan naispatan si Ivana na nakasabay sa airport ang Bacolod Mayor na si Albee Benitez.

“Dapat ay linawin ni Ivana. Sa ganda ng kanyang income, sa ganda ng kanyang career, e, bakit kailangan pang sumuot dito? Kung siya nga ‘yung tinutukoy, ha,” say ni Ogie.

Actually nagdenay na sina Ivana at si mayor Albee. Nag-sorry pa nga si mayor sa dalaga.

“I apologize to Ms. Alawi and her family, who have been unfairly dragged into issues concerning my private life. There is no truth to any and all the rumors spreading,” say ni mayor Albee.