KathDen fans excited sa sequel movie nina Alden Richards at Kathryn Bernardo

Kumpirmado na magsasama muli sina Kathryn Bernardo and Alden Richards sa sequel ng “Hello, Love, Goodbye.”

May presscon na ginanap para i-anounce ang “Hello, Love, Again” na sequel sa 2019 movie nila. Muli ay gagampanan nila ang Joy and Ethan characters nila sa movie pero may bago nang setting. Kung dati ay sa Hong Kong ang location, ngayon naman ay pagtatagpuin sila sa Canada.

Sa Twitter ay in-announce na ng GMA Network ang movie ng dalawa: “Hello, it’s official! Alden Richards and Kathryn Bernardo will reprise their roles as Ethan and Joy, respectively, in the ‘Hello, Love, Goodbye’ sequel.”

Maging ang Sparkle GMA Artist Center ay ganito rin ang drama: “HELLO AGAIN, ETHAN AND JOY.”

Tuwang-tuwa naman ang KathDen fans sa announcement.

“wow,,,dami q iniiyak s hello love goodbye ky aabangan q yng hello love again.”

“Excited to watch this sequel. Nabitin pa naman Ako sa Hello, Love Goodbye. Yayy.”

“Mag iipon nqu pra mpanuod qu lan keu.”

Kumita ng mahigit P800 million ang unang movie nina Kath at Alden.

***

Albie Casiño isa nang ganap na ama

Super excited si Albie Casiño nowadays dahil isa na siyang proud father to a baby boy.

Naitsika ni Ogie Diaz sa kanyang vlog na nagpunta si Albie sa abroad para makita ang kanyang girlfriend na si Michelina nanganak ng isang bouncing and cute baby boy.

Noong una ay hindi pa pinangalanan ni Ogie sa kanyang online program na “Ogie Diaz Showbiz Update” si Albie. Ang sinabi lang niya ay tatay na ang isang actor na kabilang sa katatapos na teleserye.

Hinulaan ng mga kasama niya sa show na ito ay kabilang sa “Can’t Buy Me Love.” Lumutang ang names nina Donny Pangilnan at Darren Espanto. Pero according to Ogie ay hindi sila kasama sa equation hanggang binanggit niya ang name ni Albie.

Sinabihan pa nga siya ni Albie na huwag munang isusulat hangga’t di pa siya nakakaalis ng bansa.

“After nu’ng kanyang palabas ay tumulak na siya patungong US para maramdaman niya na tatay na talaga siya. First-time niyang makikita ang kanyang anak,” say ni Ogie

“Sobrang tuwang-tuwa si Albie. Hindi daw nya ma-contain yung kanyang nararamdamang saya,” dagdag pa niya.