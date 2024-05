Composer may pakiusap sa handler ng SB19

Hindi man pinangalanan, marami ang nagsasabing ang handler ng sikat na grupong SB19 ang pinariringgan sa Facebook ng composer na si Lolito Go.

Mahaba ang aria ni Lolito sa Facebook at tila ginawa niya iyon para sa isang very close friend.

"Dear boys, I hate to do this but my friend has already suffered enough from what your handlers did. Masyado lang mabait itong kaibigan ko at ayaw nya talagang isapubliko ang mga nangyari. But because of recent developments, we found in our hearts the courage to take this to the court of public opinion. Because this could set a precedent kung paano tayo dapat magtratuhan sa industriya. And this could also serve as a lesson sa iba pang event producers especially kapag malaking pera ang usapan. Despite your phenomenal concerts and blockbuster shows, I believe you haven't reached the peak of your career yet. Napakalayo pa ng mararating nyo. You have so much more to conquer. Kaya naman nakakahinayang kung magpapatangay kayo sa manipulations ng mga tao sa paligid nyo," mahabang panimula niya.

"Nasubaybayan ko kayo mula sa inyong dahan-dahang pagsibol. Nakita ko kung paano kayo nangarap. At kahit hindi ko maituturing ang sarili na tagahanga nyo, I care for you dahil mahal kayo ng mga mahal ko sa buhay. Mahal nila kayong lima.

"In a world that's full of hate and deception, your music and artistry serve as a refreshing break. You are so loved by your fans because of your perfect image, because of your inspirational stories. I am not trying to pull you down with this post. Nothing, no one, can bring you down--except yourselves. This is not a hate post, but an appeal. You know the truth and I urge you to take the side of the truth. Huwag nyo sanang kampihan ang alam nyong mali," dagdag pa niya.

Then, tinukoy na niya ang naging karanasan ng friend niya sa handler ng grupo.

"At para naman sa mga handler nyo, I will be less forgiving. They turned my friend's life upside down. Malaking pera ang nawala sa kanya. Naloko na sya, naetsapwera, at ngayon binabaligtad pa. Naapektuhan na ang pamilya nya pati ang mental health nya. Alam kong malaking alon ang babanggain ko, pero kahit gento lang ako, wala akong inaatrasan. Lalo na't kaibigan ko ang ipinaglalaban," say niya.

"And to you boys, I know you've gone through so many challenges in your career. All of which you've bravely fought and won over. Hindi ko ginagawa ito para sa pagkasira ng inyong grupo, kundi para sa lalong pagtatag nito. Alam kong pagsubok lang ito, at naway maging gabay at mapa ito para sa mga tatahakin nyo pang landas," sabi niya sa huli.

Ang daming fans ng SB19 ang naimbiyerna ka Lolito sa post niyang iyon.

"DAPAT KASI SI 'FRIEND OF MINE' MO ANG NAGPOPOST NG GANTO HINDI IKAW!HINDI MO SINISIRAAN PERO NAGBIBIGAY KA NG CLUE.KASALANAN BA NG MAHALIMA UN?KASALANAN NG HANDLER YUN!SILA ANG I POST MO WAG UNG GROUP NILA..TUNAY TLGA ANG KASABIHAN NG MGA PINOY..NA KAPWA PINOY ANG MANGHIHILA SAYO PABABA! ILANG BESES MO NA PINATUNAYAN YAN..DI KA NALANG NAGING MASAYA SA ACHIEVMENTS NG IBA!"

"Why attacking the boys? E hinde mo din naman alam pinagdadaanan nila! Buohin mo yung kwento para hinde ka mag mukhang kulang sa pansin. Kung talagang concern ka sa kaibigan mo, ang pag paparinig sa public ay hinde makakatulong, unless ginagawa mo lang ito to gain attention. Just saying!"