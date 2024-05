Mystica tinawag na dugyot si Diwata

Grabe talagang magsalita itong si Mystica, maaanghang at walang preno ang kanyang dila.

Isang prangkang mensahe ang ipinaabot ni Mystica kay Diwata sa kanyang Facebook account. Tinawag pa niyang dugyot ang internet sensation.

Isang Facebook account ang nagdetalye kung paanong nilait-lait ni Mystica si Deo Balbuena, a.k.a Diwata.

Talagang sinabi ni Mystica na nagbago na si Diwata sa kung paano niya tratuhin ang fans at bloggers. Iba kasi ang treatment nito kapag may nagbibigay sa kanya ng regalo. Mas ini-entertain niya ang mga vloggers na may gift sa kanya.

“Yung itsura ni Diwata ngayon nandidiri na sa mga taong gustong magpapicture sa kanya, kitang-kita na ‘yan sa videos online. Iba ang trato niya sa mga bumibili ng pares niya na talagang sumusuporta sa kanya pero pag siya ang bibigyan ng blessing todo asikaso siya buong araw,” sabi ni Mystica, ayon na rin sa isang Facebook page.

“Alam ko, napansin niyo rin na balewala na yung mga taong pumila at kumakain sa paresan niya, ang bilis niyang nagbago, papaano pa hahanga ang tao sa kaniya kung ganoon siya, akala mo kung sino na siya na hindi na maabot!” dagdag pa ng controversial singer.

Pinansin din ni Mystica ang sanitation ng tindahan ni Diwata.

“Unahin mo ang sanitation at kalinisan ng mga kumakain sa iyo, yun ang dapat inaasikaso mo, hindi ang mangbara ng mga taong ikaw naman talaga ang pinunta, hindi ang pares mo,” say niya.

“Hindi niya alam na ito ang magpapabagsak sa kanyang nilalangaw at dugyot na ugali, dugyot na katawan at pagmumukha at dugyot na paresan!” pagtatapos ng singer.

Any comment, Diwata?