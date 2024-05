Medwin Marfil ng True Faith tsinika ang love story

Itsinika ni Medwin Marfil ng True Faith kung paano sila nagkakilala ni Mark Angeles hanggang sa humantong sa kanilang pagpapakasal last May 11 sa California, USA.

Sa isang interview niya with ABS-CBN, sinabi ng couple na batch mates sila noong high school pero hindi sila magkakilala.

“We really didn’t know each other. Kasi barkada niya sina Nino Muhlach. Eh ako, introvert ako. Wala ako masyadong friends, busmates and villagemates na Bosconian din,” say ni Medwin.

Naging magkaibigan lang sila nang magkaroon ng reunion ang kanilang batch kung saan nag-perform ang banda ni Medwin.

“Doon kami nag-start. Nag-reconnect kami through Facebook. We were chatting for a bit tapos naputol siya. I think that was sometime in April 2021,” kuwento ni Medwin.

“Nung June, nag-usap kami ulit. I think around that time, meron nang naging serious na ‘yung usapan. Nagkaroon na ng revelation. At that point, sabi ko I feel something. And I feel na meron din siya,” dagdag pa niya.

Sa chika ni Medwin, si Mark ang gumawa ng first move para ligawan siya.

“I can’t remember the exact words, but I think it’s somewhere along the lines of, ‘I like you, I think I have some feelings towards you.’ Kumbaga sa nanliligaw parang ganun ‘di ba? Eh, biglang nag-reciprocate naman, yes din daw siya,” kuwento niya.

Ikinuwento din ni Medwin kung paano nag-propose si Mark nang bumisita siya sa California noong 2022.

“Sabi ko, ‘okay, nakakatuwa.’ Sabi ko, ‘I accept.’ Kasi parang he’s worried na baka hindi na ko bumalik. Sabi ko, ‘Mark, you’re worth coming back,” chika ni Medwin.

After their wedding, Medwin admitted that he hesitated to publicize their relationship on social media.

Matapos ikasal ay nagdalawang-isip ang bokalista ng True Faith kung ipapaalam niya ito sa publiko.

“‘Are you sure? Are you ready? How the people… kung tatanggapin?’ Simple lang ang sabi ko kay Med about it. Sabi ko sa kanya, you just need to be true to yourself,” kuwento ni Mark.

***

Lassy Marquez may pangako sa namayapang ama

Nangako ang comedian na si Lassy Marquez sa kanyang amang namayapa kamakailan na hindi niya pababayaan ang kanilang pamilya.

“Mahal na mahal kita…. Ako na ang bahala sa pamilya natin,” sabi ng “It’s Showtime” host.

“Paalam DADA ko. Mahal na mahal kita at mahal na mahal ka namin alam mo yan. Maraming Salamat sa memories at pagmamahal mo sa amin bilang isang ama. Hinding hindi kita malilimutan kahit kailan. Tatandaan ko ang mga huling habilin mo bago ka pumanaw. At Ako na rin ang bahala sa Pamilya natin lalo na kay mama. Kaya wag kang mag alalla. At Gabayan mo lang kami lagi. @Hanggang sa muli Dada ko. Mahal na mahal kita,” caption ni Lassy sa kaniyang post sa kanyang social media account