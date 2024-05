Gigi de Lana humiling ng dasal

Ang malaking regret ni Gigi ay ang hindi pagkakaroon ng maraming quality time with her mother. With that, sinabihan niya ang audience na bigyan ng quality time ang mga mahal sa buhay.

“Because, you know, hindi niyo alam kung kailan mawawala ‘yung taong mahalaga sayo, so spend the time sa kanila and love with all your heart. There’s nothing wrong with it. Just love para hindi ka rin mag-regret,” say ng dalaga.

“Because now, I am regretting things that I didn’t do with my mom. I love her so much. And please love your family kasi sila lang ‘yung nandiyan para sa inyo. Trust me, they love you with all their heart. Mahal na mahal kayo ng parents niyo,” dagdag pa niya.

Matatandaang noong February 2023 ay isinapubliko ni Gigi ang sakit na cancer ng kanyang ina kaya naman nagpagupit siya ng mailing buhok bilang suporta sa kanya.

“I decided to cut my hair; sinabi ko na lang new look. The main reason was my mom. She is doing chemo. Ang gusto ko masabayan ko siya sa journey niya. I didn’t tell my mom the reason I cut my hair short. Siya kalbo na,” say ng dalaga last year.

***

KC Concepcion emotional ang Mother’s Day message kay Sharon Cuneta

Ipinakita ni KC Concepcion na bagama’t hindi sila nagkikibuan ng inang si Sharon Cuneta ay hindi sapat iyon para hindi niya batiin ng happy Mother’s Day ang kanyang ina.

Recall that Sharon admitted sa kanyang latest interview na “estranged” ang relasyon nila bilang mag-ina.

Sa Instagram idinaan ni KC ang kanyang pagbati sa kanyang ina.

“To my beautiful mama, it’s your day (hearts icon) I pray for us to enjoy life’s pleasures and adventures together soon.

“You’re the first person I ever met, and ever loved, it’s because of you that I’m here today. Trust in the way you raised me- I will always strive to make you proud and feel that having me was worth it (rose icon) I love you.

“I wish I could give you the world so you wouldn’t have to worry about anything for another second. Happy Mother’s Day mama!”

Marami ang pumuri sa ginawang iyon ni KC at may mga nag-suggest kung ano ang dapat nilang gawin para magkabati na.

“Sana magdate at magusap sila ng mommy niya ng pribado, para di na ito magpost at magkwento ng hinanakit niya kay KC. I love KC, kasi nakita namin yan in person hindi siya suplada,” say ng isang fan.

“A moving Mother’s Day message for you Mum. You’re such a classy lady, KC,” papuri ng isang supporter ng dalaga.

“natulo luha ko while reading this… the bond of a mother and daugther is truly unbreakable,” say ng isa pang avid fan ni KC.