Antonette Gail lait ang inabot

Ayaw magpakabog nitong si Antonette Gail sa dyowa niyang si Whamos Cruz, ha.

Naging controversial din kasi siya ngayon sa social media. Talagang pinag-usapan siya.

Matinding lait kasi ang inabot ng internet influencer nang magbihis itong parang si Mama Mary sa kanyang “Piliin mo ang Pilipinas” entry.

Talagang naging viral ang kanyang Mama Mary-inspired outfit kaya naman nabaliw ang ilang netizens lalo na 'yung mga Catholic devotees na naniniwalang ito ay isang pambabastos sa mga deboto ni Mama Mary.

Sa isang Facebook account ay inulan ng batikos ang dyowa ni Whamos.

"Virgin Mary ang ginaya Pero ang Gumaya wasak na wasak na wild pa sa dance floor sa club nila."

"Ung parang nang aakit ang itsura pero nag ala mama Mary. Baka ikaw na isusunod na batikusin after ni luka na ginaya si Hesus."

"Ang mama Mary ay balot na balot at banal.kaya di pwedeng gayahin Basta Basta Ng Sino man lalot laging husband Ang kasuotan nya."

"Ahahaha salamat doc dinamay npa s mama mary wla kna talagang kahibiyan ahahah mka views kayu tama n sabagay mana mnahan lng yan."

“Bakit ginagamit nila ung imahe ng saint eh di nmn akma s knilang pgakatao!? Just be honest, kahit content lng yan,have some respect kahit man lang sa sarili."

“Saint Antonette! Patron ng sugarol!”

“Hindi bagay sa kanya ,si mama mary banal na babae at hindi retokada ang katawan at hindi din nagsasayaw ng malaswa sa birthday party."

“Yan na ang nagagawa ng kamunduhan puro kabalbalan na bukas may sungay naman ang ipapakita nyan."

Pero mayroon namang nagtanggol kay Antonette.

"Naku ang mga comments na may mura pa ng mga feeling malinis here. Just appreciate the beauty and the message of the video

It's not too sublimal for us not to know and understand. Pinoy talaga."

"Ano ba yan mga comments kawawa naman yun tao wala naman ginawang masama sa inyo."

As we write this ay wala pang reaction si Antonette sa pambabatikos sa kanya.