Vhong Navarro nagpasalamat sa hatol kina Cedric Lee, Deniece Cornejo

Labis-labis ang pasasalamat ni Vhong Navarro nang mahatulan ng reclusion perpetua sina Cedric Lee, Deniece Cornejo, Zimmet Raz at Ferdinand Gyerrero para sa serious illegal detention case na inilabas ng Taguig Regional Trial Court.

«Maraming-maraming salamat, Lord, dahil lagi Ka nakagabay sa akin. Sa raming pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan Ka, Ikaw naging sentro ko, at napakatotoo Mo. Kaya maraming-maraming salamat,” say ni Vhong sa “It’s Showtime.”

Pinasalamatan din niya ang Taguig RTC.

“And of course, maraming salamat po sa RTC Taguig Branch 153, kay Judge Bien, at sa lahat po ng staff ng court, sa ibinigay niyo pong justice sa akin, na matagal ko na pong pinagdadasal.”

Kasama ring pinasalamatan ni Vhong ang pamunuan ng ABS-CBN, ang kanyang manager na si Chito Roño at ang co-dancers sa Streetboys.

“At maraming maraming salamat po kay Direk Chito, Streetboys, sa mga kaibigan ko, sa mga kuya, Wednesday Club, dahil parati kayo nasa tabi ko. Hindi niyo po ako iniiwan at pinapabayaan,” say niya.

“And of course, sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans, na kung ano yung mga narinig niyong hindi maganda sa akin, e, patuloy kayo nandiyan, sumusuporta at naniniwala,” dagdag pa ni Vhong.

Of course, pinasamatan din ng dancer-actor ang kanyang “It’s Showtime” family.

“Sa staff ng Showtime, Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensiya niyo.

“Kasi minsan lutang ako, rollercoaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito, e.

“Pero nandiyan kayo, kahit ‘yung mga bitaw ko, mga hirit ko, e, sablay, papuntang norte, papuntang south.

“Hindi ko alam, pero nandiyan kayo to support me, dahil alam kong mahal na mahal niyo ako.”

Hindi rin nakalimutang pasalamatan ni Vhong ang kanyang pamilya kabilang ang kanyang dyowang si Tanya Bautista.

“And of course, sa family ko, kay Yce, Bruno at sa dalawa kong nanay, kapatid ko, pamangkin ko, salamat dahil naging matatag kayo kasama ko. Salamat sa pagmamahal niyo.

“And of course, kay Tanya, naku, marami akong pagkukulang sa yo, pero hindi mo ako iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Hayaan mong bumawi ako sa yo, sa abot ng aking makakaya, hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat.”