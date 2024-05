Ellen Adarna buntis uli?

True ba na buntis si Ellen Adarna?

Yan ang tanong ng marami matapos itsika ng talent manager and vlogger na si Ogie Diaz sa kanyang online program na Showbiz Update na nagdadalang-tao na ang dyowa ni Derek Ramsay.

“Narinig ko lang naman. Sana nga totoo. Ngayon kung idi-deny, wala rin namang problema. Baka naman false alarm,” say ni Ogie sa kanyang programa

“Pero grabe daw happy. Pinaka-happy daw si Derek Ramsay, ‘yun ang narinig ko,” dagdag pa ni Ogie.

Kung true, welcome news ito sa couple. Matatandaan na nakunan si Ellen sa kanyang first baby with Derek.

Sobrang na-touch si Kim Chiu sa birthday message ni Vice Ganda sa kanya sa It”s Showtime.

“Ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita.”

Yan ang one-liner ni Vice Ganda sa dalaga matapos itong mag- celebrate ng kanyang 34th birthday.

“Happy, happy birthday. Mahal na mahal kita. Hangga’t kaya ko, ipaparamdam ko sa ‘yo ‘yun. Gusto kong maramdaman mo na minamahal ka. Kasi masarap sa pakiramdam yun,” say ni Vice Ganda.

“Gusto kong maramdaman mo yung sarap ng pakiramdam na yun ulit. At hindi matatapos na nararamdaman mo yun na minamahal ka, kasi kamahal-mahal ka, at mahal kita talaga. Susuportahan kita. Susuportahan kita lagi. Ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita,” dagdag pa niya

“Tsaka, huwag kang magpapatalo sa takot. Normal lang naman na natatakot, pero huwag kang magpa-overcome sa takot, okay? You may not know what the future holds, but of course, for sure, you know who holds the future. Kaya hindi ka nila masisira. Kasi protektado ka ng Diyos,” bilin pa ni Vice sa bida ng What’s Wrong With Secretary Kim.