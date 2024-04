Michelle Dee iniintriga

Balitang-balita na binura na ni Michelle Dee ang photo nila ni Oliver Moeller na nakasama niya sa Expecially For You ng It's Showtime.

At hindi lang yun. In-unfollow rin daw ni Michelle si Oliver.

With that, marami ang nagulat. Parang unexpected ang ginawa ng dalaga. Marami ang nag-react at iba't iba ang kanilang opinyon.

"Matalino din tlaga si attorney ayaw nya ang babae na same zila katalino ma's gusto nya si Kim masarap kasama all the way maganda at very lovable masarap tumawa pati ikaw matatawa tlaga."

"Mataas Ang respeto ni Miss U Michelle sa Kanyang sarili at sa damdamin Ng iBang tao, Kaya okey lang na burahin nya ito, ganyan Ang matatalino."

"Maybe mas type niya si Kim kasi she looks cute and sweet! Si Michelle she looks seksi lang pero si Kim maganda, cute and sexy din in her own way!"

"Siguro naisip din ni Oliver mahirap maging jowa ang Miss Universe. Baka maging LDR din relasyon nila later on. Kay Kim n lang at taga Cebu din isang province and same languages."

***

Marami ang nakapansin na tila namayat si Paolo Contis

Nang mag-promote kasi ito ng latest project niya, napansin ng netizens na haggard na haggard ang hitsura nito, malayo sa dati niyang look.

Marami ang naniniwalang dahil iyon sa stress dahil natsugi ang noontime na kinabibilangan niya.

"Pag nag tanim ka ng masama sa iyong kapwa mas higit Ang aanihin mo pg dating ng araw.ngayon inaani na niya.ang taong iniwanan niya Masaya na Ang buhay."

"Kaiiyak puyat sa gabi kaya nangayayat masakit man mawalan ng income pero kasalanan nya rin inangkin nya kasi agad ang eat bulaga."

"Mag-Baguio ulit sya para gaganda ang buhay nya..dyan nag-umpisa ang pinakamasaya nya."

"I don't like him, but sa ganitong panahon, di maganda na pagtawanan natin sya. Tanggalin na natin ang ugaling ganito. Sana'y malalampasan nya ang pagsubok sa buhay na nadaranas nya ngayon kung meron man."