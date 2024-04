BEERMEN, DYIP MAGTUTUOS

Mga laro ngayon

(Ninoy Aquino Stadium)

4:30 p.m. --- San Miguel Beer vs Terrafirma

7:30 p.m. --- Magnolia vs NorthPort

Alam na alam ni San Miguel Beer head coach Jorge Gallent kung gaano kadelikado ang Terrafirma lalo na sa pangunguna ng young trio nina Juami Tiongson, Stephen Holt at Javi Gomez de Liano.

Kaya naman, inaasahan ng mentor ang panibagong mahirap na laban sa pagtataya ng defending champion sa kanilang malinis na record sa Philippine Basketball Association Philippine Cup sa Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Beermen ay walang talo sa apat na laro ngunit ang pagiging perpekto ay hindi isang kasiguruhan na madali nilang maaagaw ang panalo No. 5 laban sa determinadong Dyip sa kanilang 4:30 p.m. curtain-raiser match sa itinatampok na double-header ng liga sa pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo nito.

“That team is playing well and their losses were kind of tight so we cannot be overconfident with this team. We just have to play hard. Play our usual game and not be complacent about it,” sabi ni Gallent.

Nakatakas ang San Miguel sa Barangay Ginebra sa isang mahigpit na ballgame, 95-92, noong Biyernes sa nakaraang outing nito.

Ang Terrafirma, sa kabilang banda, ay mas madaling maalis ang Gin Kings, 91-85, noong Linggo para makabalik sa winning track para sa 4-3 win-loss record sa solo fourth spot.

Sina Tingson, Gomez de Liano at Holt ang gumawa ng halos lahat ng pinsala sa laro gamit ang kanilang lakas at kalmado habang pinipigilan ng Dyip ang beteranong koponan.

Ayaw ni Galent na ituloy ng Terrafirma ang kanilang running game. Pagkatapos ng lahat, ang transition defense ang naging “Achilles heel” ng Beermen sa tournament.

“We try to improve and try to get better at the things that we had to get better at. Our transition defense wasn’t that good in these four games, but it’s getting there. We just have to practice it more and see what happens,” sabi ni Gallent.

Samantala, ang mainit na NorthPort ay nagpapakita ng pare-pareho sa antas ng paglalaro nito na nagresulta sa isang impresibong pagtakbo sa nagpapatuloy na All-Filipino conference.

Sa katunayan, ang Batang Pier ay sumasakay sa tuktok ng isang apat na larong panalong run na naglagay sa kanila sa makapal na laban para sa twice-to-beat na kalamangan sa quarterfinals na nakalaan para sa nangungunang dalawang koponan pagkatapos ng elimination round.

Inaasahan ni head coach Bonnie Tan na ang kanyang mga ward ay magdadala ng parehong lakas at kagutuman na ipinakita nila sa mga nakalipas na outings sa kanilang pagpunta para sa ikalimang sunod na panalo at bahagi sa ikalawang puwesto laban sa biglang nagpupumiglas na Magnolia.

“Praying for consistency for the next three weeks. We still have six more remaining games. Hopefully, we’ll play consistent and for sure we’ll be in a better spot after this elimination,” sabi ni Tan.

Ang oras ng laro ay 7:30 p.m.

Dala ng NorthPort ang 4-1 slate sa ikatlong puwesto sa likod lamang ng San Miguel at idle NLEX (5-1).

Pinasabog ng Batang Pier ang TNT, 112-96, noong Biyernes sa likod ni Arvin Tolentino, na may average na 22.8 points, 7.5 rebounds at 5.0 assists kada laro, at JM Calma.

Nasa dalawang larong bumagsak ang Hotshots kasunod ng 74-87 pagkatalo sa NLEX noong Sabado.

Sasalubungin ng Magnolia ang pagbabalik ni Calvin Abueva mula sa isang larong suspensiyon na may pag-asang maaaresto ang skid nito.

Ang PBA, na naglaro ng una nitong laro noong 9 Abril 1975 bilang unang play-for-pay basketball league ng Asia, ay mamimigay ng libreng entrance ticket para sa unang 100 tagahanga.