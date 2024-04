Ria Atayde buntis daw?

Ayon kay Nay Cristy Fermin ay tatlong buwan na ngayong nagdadalang-tao ang bagong kasal na si Ria Atayde.

Nagpakasal si Ria kay Zanjoe Marudo kamakailan lang.

Sa kanyang programang Cristy Ferminute, itsinika ni Nay Cristy na three months preggy na si Ria ayon na rin sa kanyang source.

“Tungkol po dun sa pagdadalang-tao ni Ria Atayde, mas maganda po kung diretso nating maririnig ang pag-amin mula sa mag-asawa o kaya ay sa kani-kanilang pamilya,” chika ni Nay Cristy.

“Pero may source po kami na nagsabi na tatlong buwan na raw pong nagdadalang-tao ngayon si Ria Atayde na talaga namang ikinatutuwa ng magkabilang pamilya Marudo at Atayde,” dagdag pa niya.

Marami ang natuwa nang lumabas ang chikang iyon sa isang entertainment Facebook site.

"Wow the most exciting part of married life to have a Baby,lola Sylvia & lolo Art will be the most happiest I bet."

"Ok nmn yun....and they are now married.

"Congratulations Zanjoe and Ria.... just so excited to take a look at your "mini me" soon.... may God bless your pregnancy and delivery .... Love you both."

"Congratulations...i think may PCOS din sya kaya im happy for them for the blessing...there is a lot of PCOS women out there dreaming of this too."

Pero may isang basher ang nagpatutsada kasi noong una ay nagsabi ang younger sister ni Ria na hindi buntis ang dalaga kaya magpapakasal kay Zanjoe.

"One thing I hate is denying the truth. The younger sister, Gela even made a press release claiming her sister RIA is not pregnant. Now after the civil wedding here comes the press release that Ria is 3 months pregnant, so that was since February even before they got engaged. They just have to be real than reel," say ng basher.

"Pg my PCOS kz, my cases na they can't detect the pregnancy that early. At snbi dn nmn ng kptid n Ria n they are trying to have kids na at kng totoo man to. I'm happy for them, kz hrap tlga mbuntis pg my pcos. Sometimes it takes long years of trying. She's 32 narin nmn pti," depensa naman ng isang fan kay Ria.

***

Naniniwala ang It's Showtime hosts na si Kim Chiu na mas mabilis ang pagsikat ng mga artistang nasa love team.

"Nagsimula ako sa isang loveteam, ang Kimerald sa PBB. Formula na talaga siya sa Philippine series or Philippine movies. Kasi tayong mga Pilipino gusto nating ma-in love. Favorite natin yun " say ni Kim sa interview sa kanya ni Barbie Forteza sa YouTube channel nito.

"Pero, opinion ko, nagbago talaga ang love team ngayon kasi dati kayo at kayo lang. Kasi dati kayo na sa lahat. Ngayon isa na siyang maluwag na mundo na hindi na masyadong nakatago kasi parang natatanggap na natin na puwede silang mag-pair sa ibang tao," paliwanag pa niya.

"Pero kapag nasa isang loveteam ka ay mas sisikat ka kasi dalawang tao kayong magtutulungang umangat kaysa ikaw as individual. Aalagwa ka din but not as super. Kapag nahanap mo yung perfect mong ka-loveteam, mas mabilis ang pag-angat mo talaga. Saka iba yung tili, sigawan," dagdag pa ng dalaga.