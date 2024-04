Janella Salvador binasag ang katahimikan

Nagbigay na ng pahayag ang aktres na si Janella Salvador kaugnay sa umano’y ginawang pambabastos nito kay TV host-actress na si Kim Chiu kung saan naging usap-usapan dahil marami sa mga netizens ang tila hindi nagustuhan ang naging pagsagot niya kay Kim nang pasampolin niya ito.

Nitong nakaraan kasi ay naging guest si Janella at si Win Metawin sa “It’s Showtime” para i-promote ang kanilang pelikulang “Under Parallel Skies” na showing na ngayong April 17 at sa kanyang pagbisita ay hiniritan siya ng TV host na si Kim Chiu upang mag-sample na siyang nakaugalian nang gawin ng mga artistang dumadalaw sa naturang programa.

Pero tumanggi si Janella sa request ni Kim.

“Paos ako. Kayo na lang,” yan ang naging sagot ni Janella na biglang nag-viral sa social media.

Maraming reaksyon ang inani ng naturang post na yun kung saan iba’t ibang pananaw ang matutunghayan.

Naglabas na rin ng pahayag si Janella at dinipensahan ang sarili hinggil sa isyu sa kanyang X account kung saan mababasa ang kanyang pahayag tungkol sa isyu.

“Oh wow. I’ve been meaning to explain myself because the last thing i would ever want is to appear rude or disrespectful,” panimula ni Janella.

Labis nga raw ang kanyang saya dahil marami ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal sa kabula ng isyu.

Sey ni Janella, “[A]nd here i am being met with so much love and comfort upon opening this app. Thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what i stand for. Hugs of gratitude (from behind),” sabi ni Janella.