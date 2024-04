Faith da Silva ‘nanlaglag’

Hindi na napigilang magsiwalat ng aktres na si Faith da Silva ng mga pangyayari at mga matters sa pagitan ng isa sa mga kaibigan niya sa showbiz at kasamahan niya sa bagong launch na Sparkle 10.

Sa isang panayam kasi, tila nilaglag ng dalaga ang kasama niyang si Angel Guardian nang sabihin nito na sexy si Angel pero grabe daw sa lakas kumain.

Ayon pa kay Faith, , matagal na silang friends ni Angel at naloloka nga raw siya sa dalaga dahil hindi ito tumataba o lumolobo kahit na napakalakas kumain.

“Noong time na ‘yun medyo malaki pa ako, tapos palagi akong nagtatanong sa kanya na, ‘Anong ginagawa mong diet? Anong kinakain mo?’ Kasi sa totoo lang, parang kargador talagang kumain si Angel! Sorry for the term!” saad ni Faith kaugnay sa kaibigan na makakasama rin niya sa “Encantadia Chronicles: Sang’res”.

“I love you Angel, I love you. Alam naman niya ‘yan. Pero kasi si Angel kung kumain, kanin! Hindi ko alam pero kanin, dalawa, kaya niya tatlo!” dagdag pa niya.

Feeling ng actress-TV host, mabilis ang metabolism ni Angel kaya kahit anong dami ng kainin niya ay never siyang tumaba na isa sa mga kinaiinggitan ng maraming katrabaho ng aktres.

Kamakailan, kasama nga sina Faith at Angel sa sexy Kapuso ladies na bumubuo ng “Sparkle 10” na bumandera sa mga billboard at social media posts ng GMA 7.

Kasama nila sa grupo sina Ashley Ortega, Elle Villanueva, Kate Valdez, Lexi Gonzales, Lianne Valentin, Liezel Lopez, Rabiya Mateo at Shuvee Etrata.