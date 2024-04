Sarah Lahbati may bago nang lovelife?

May mga kumakalat na balita ngayon na mukhang naka-move on na ang aktres na si Sarah Lahbati dahill ayon sa mga tsismis, nakita umanong may kasamang iba ang aktres sa isang restaurant sa Hong Kong.

Ito ngayon ang main topic ng showbiz insider na si Ogie Diaz dahil mayroon umano itong nakuhang mga pictures na ipinadala raw sa kanya ng isang fan at tagasubaybay ng kanyang “Showbiz Update” vlog.

“May balitang Hong Kong tayo. May nagpasa lang ng mga litrato sakin kasi may kababayan tayo doon na sobrang avid [fan] at viewer nitong ating Showbiz Update,” sabi ni Ogie sa kanyang latest YouTube video kasama si Mama Loi.

“Nakasabay daw niya sa restaurant sa Hong Kong si Sarah Lahbati. Nasa kabilang table si Sarah at may kasamang lalaki si Sarah,” dagdag niya.

Sinabi rin ng talent manager at insider na nais sanang magpa-picture ng kanyang source sa aktres, pero nahiya raw ito dahil kumakain na sila ng kasamang AFAM, kaya ang ginawa raw ay pinicturean nalang ng nasabing fan si Sarah sa kabilang table.

Pero ayon kay Ogie, hindi pa matukoy kung sino ang kasama ni Sarah at ispekulasyon lamang nila na baka ito ay manliligaw o kamag-anak lamang ng aktres.

“Eh kasi daw parang natapunan ng something ‘yung lalaki, pinunasan ni Sarah,” sabi pa ni Ogie sa kanyang vlog.

Natanong din daw ni Ogie sa kanyang source kung kasama rin ni Sarah ang dalawang anak nila ng dating mister na si Richard Gutierrez at ang sagot daw sa kanya ay dalawa lamang silang nakita sa resto.

Ayon pa rin sa vlog, maaari naman umanong magkaroon ng bagong lovelife si Sarah kung sakali dahil kumpirmadong hiwalay na sila ng asawa at kasalukuyan nang pinoproseso ang annulment ng dalawa.

Sumang-ayon si Ogie sa sinabi ng kanyang kasama.

“Pero hintayin pa rin natin kasi mahirap na. Ayan nanaman tayo magmamahadera tayo, mangunguna nanaman tayo. Hintayin natin. Malay mo, may sasabihin si Sarah sa pictures na ‘yan,” giit ng vlogger.

“Anyway, tahimik naman na ‘yung dalawang kampo,” dagdag pa ni Ogie.

Magugunitang inamin rin ng aktres sa panayam naman with MJ Marfori na hindi na sila nag-uusap ng dating mister at nauna nang ibinahagi ni Sarah sa IG na humiwalay na siya ng bahay.