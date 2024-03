It’s Showtime excited sa bagong chapter

Now na eere na sa GMA free TV ang It's Showtime ay marami ang agad nagtatanong kina Anne Curtis at Vice Ganda kung sinu-sino ang mga Kapusong nais nilang makasama sa It’s Showtime ngayong eere na rin sila sa GMA7.

“This moment is a new chapter. So for us, we'll be able to bring something new to the table in this new chapter all the time. Maaasahan ng Madlang Kapuso 'yan," say ni Anne.

"Gusto kong makasama sina Marian and Dingdong of course, Heart, Bea. I am excited to be reunited with Bea. Gabbi, although I've worked with Gabbi sa Lazada, but yeah, I'm excited to work with [her again]. Jennylyn also," dagdag pa ni Anne.

Si Vice Ganda naman ay pinangalanan ang mga Kapuso artists na wish niyang makasama sa isang bonggang production number para sa pilot episode ng It's Showtime sa GMA.

"Ang dami eh. Sa dami ng hindi pa namin nakakatrabahong taga-GMA, ang daming possibilities na unimaginable, ang dami kong wini-wish. Si Alden, sina Marian, sina Dingdong, tapos ‘yung mga ka-chika ko rin sina Ruru, sina Bianca. Sana, at least sa April 6, available sila kasi nagse-send out na kami ng inquiry kung available sila. Sana may mga available para kabog ‘yung April 6 natin," say niya.

This early pa lang ay inaabangan na ang pasabog na birthday celebration lalo pa at ito ang una for Vice Ganda.

Sa katapusan kasi ng buwan ang kanyang birthday at inaasahan na bongga ang celebration nito.

Just recently, may kumalat na photo sa social media kung saan kameeting ni Vice Ganda ang mga executives ng Kapamilya at Kapuso network.

Ang chika, pinag-uusapan na ang magiging birthday celebration ni Vice Ganda.