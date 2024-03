Catriona Gray tuloy ang kasal?

Inihayag ng manager nina Catriona Gray at Sam Milby na hanggang ngayon ay tuloy ang relasyon ng dalawa, kaya naman malaki pa rin umano ang chance na matuloy ang kasal ng dalawa.

Ayon kay Erickson Raymundo na president at CEO ng Cornerstone Entertainment, hindi naman umano naghiwalay ang dalawa at nagkaroon lamang ng isyu dahil nausog umano ang date ng kanilang kasal.

“Actually, tampuhan lang ‘yan kasi nga inurong ‘yung date ng kasal, e, siyempre naka-set na, so nagkaroon ng debate, tampuhan,” sabi ng manager.

“Hindi kami dapat maglalabas ng official statement, e, ang dami-daming lumabas na dahil sa report ni Ogie Diaz kaya naglabas na kami para matapos na, matigil na, isahang statement na lang para hindi na humaba pa,” dagdag niya.

Ayon sa mga balita, buwan ng Mayo ang kasal nina Sam at Catrional na gaganapin sa Australia, pero may mga pagbabago na dahil nga sa schedules ng dalawa.

Ngunit ngayong okay na sila at hindi naman kami sinagot ng manager nila kung kailan na ang final date.

“Hindi ko alam may mga inaayos, bahala na silang dalawa mag-announce, basta okay sila. Tinanong nga ako ni Ogie tungkol diyan, e, that time hindi ko alam kaya nu’ng kinausap ko yung dalawa (Sam-Cat) sabi nga nila may inaayos, kaya ‘di ba sa statement namin may inaayos, hindi sila hiwalay, hindi naman nagsolian ng singsing,” sabi pa ng manager.