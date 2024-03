Max Collins ready na uli sa love

Aminado ang aktres na si Max Collins na handa na umano siyang umibig muli at sa isang panayam ni Boy Abunda sa episode ng programa nitong Fast Talk With Boy Abunda, sinabi ni Max na kahit ready na siya ay wala pa naman siyang napupusuan sa ngayon.

Ayon sa dalaga, sa ngayon daw kasi ay mahirap nang matagpuan ang tunay at wagas na pag-ibig.

“Love is unconditional. That’s it. That’s what I believe. I feel like true love is unconditional. Because you’re giving and you’re not expecting to receive. That’s what I believe,” sabi ni Max.

“It is hard. But it is possible, yeah. It’s hard to find, it’s possible so you’ll never know. God will give it to you,” dagdag niya.

“Willing naman ako to receive,” sabi pa ng dalaga.

Ngayon pa lang daw kasi n’ya natututunang mahalin at i-priority ang kanyang sarili.

Matatandaang ikinasal si Max kay Pancho Magno noong 2017. Noong July 2020 naman niya isinilang ang anak nilang si Skye Anakin.

Napabalita naman na naghiwalay na sila ng aktor noong 2021 matapos makitang ipinag-celebrate nila ang first birthday ng anak nila nang magkahiwalay.

Kinumpirma naman ni Max sa TV program din ni Boy Abunda noong May 2023 na separated na sila ni Pancho.