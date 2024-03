Heart Evangelista miss na ang showbiz

Aminado ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista na talagang namiss niya ang showbiz kaya naman mukhang magiging abala na ang aktres sa pinaghahandaang showbiz comeback.

Sinabi ri ni Heart na pinipili niya at ng kanyang management nang mabuti ang magiging upcoming project niya.

“I have a really good relationship with of course, my family sa GMA and we’re very, very peaky kung ano ba ang pwedeng story line,” saad ni Heart. “I have a few stories that I personally want to work on. Nakaka-miss naman din talaga.”

Kamakailan lang nang mag-viral sa social media ang pagiging cover girl ni Heart sa prestigious luxury fashion magazine ng Malaysia na GLAM at ipinakita niya ang iba’t iba paandar na OOTD, hairstyle at make-up.

Kabilang na riyan ang bonggang litrato niya na kuha pa dito sa Maynila with the iconic Cultural Center of the Philippines bilang background. Kung matatandaan, August last year nang mag-renew ng kontrata ang socialite sa Sparkle GMA Artist Center.

Present pa nga sa contract signing event ang ilang big boss ng TV network kabilang na sina GMA senior vice president Annette Gozon-Valdes, Sparkle vice president Ms. Joy Marcelo, at consultant na si Johnny Manahan.