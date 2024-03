Christine Bermas nahirapan sa aktingan

Aminado ang Vivamax bombshell na si Christine Bermas na talagang nahirapan siya ng husto dahil sa tindi ng physical and emotional demands ng kanyang role para sa bagong offering ng Vivamax na “Rita” kung saan siya ang bida.

Ayon sa dalaga, mas nahirapan umano siya sa kaka-ungol kaysa sumabak sa mga sizzling sexy scenes.

“Actually, hindi naman ako nahirapan sa mga sexy scene. Siguro, nahirapan lang ako sa kakaungol. To be honest, parang binababaan ko, tapos inaangat, so sabi ko, ‘Wait lang, Victor, parang mahihimatay na ‘ko. Wait lang!’ Kasi, kapag ungol ka nang ungol, parang yung utak mo naaano,” saad ng dalaga.

“Pero wala akong complaint sa mga sex scene namin kasi lahat naman ng guys sa ‘Rita’ sobrang gentleman nila and caring nila sa akin. Napulikat din ako, oo, tapos medyo sumama yung likod ko kasi siguro kaka-bend. Pero no complaint naman sa lahat ng sex scene,” dagdag niya.

Ang pelikulang “Rita” ay ang unang project rin ng award-winning director na si Jerry Lopez Sineneng.

Ayon sa veteran TV and movie director, tinanggap niya ang “Rita” dahil napakaganda ng material at matagal na raw niyang gustong makagawa ng sexy-drama film na puwede rin niyang ipagmalaki sa manonood.

Sabi pa ng direktor, naging inspirasyon niya sa pagbuo ng kanyang first-ever Vivamax project, si Peque Gallaga at ang pelikula nitong “Scorpio Nights.”

“Masarap. Fulfilling for me. Yung totoo lang, when I saw ‘Scorpio Nights’ of my ‘tatay’ Peque Gallaga, sabi ko, pagdating ng araw sana makagawa ako ng…hindi ko sinasabing ‘Scorpio Nights’ ‘to ha, pero sana makagawa ako ng kamukha ng Scorpio Night,” sabi ng direktor.

“Hindi iyon ikinakahiya ni Peque, sobrang proud siya talaga do’n, lahat ng nandoon very proud. Sana lang maabot ko yun sa career ko and thank god, I’m proud of ‘Rita’ talaga. Hindi lang hubaran nang hubaran,” dagdag niya.