Kim Chiu moving on

Aminado ang aktres na si Kim Chiu na moving on na rin siya sa kanyang lovelife kahit pa minsan ay naiisip niya ang mga nangyari.

Nitong nakaraan, nagkuwento na ang dalaga tungkol sa estado ng kanyang puso makalipas ang tatlong buwan mula nang maghiwalay sila ni Xian Lim sa isang panayam kasama ang celebrity doctor na si Dra Vicki Belo.

“Ang puso, it’s a little empty pero okay naman. It’s part of life and part of growing up,” saad ni Kim.

Sagot naman sa kanya ng doktora, “Alam mo, I always think na kapag hindi ka pa natututo, pinapadalan ka nanaman ng parehong lesson.”

“This one naman is a different lesson…parang ‘yung isa is a different scenario and also this one is different,” sabi naman ni Kim.

Nang matanong kaugnay sa mga nangyari, hindi pa rin isiniwalat ni Kim ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Xian.

“Medyo mahirap siya and you have just to accept siguro ‘yung mga bagay na wala ka nang control and you cannot push yourself sa mga bagay na not naman in the same wavelength,” sabi ni Kim.

Nang tanungin naman siya ng celebrity doctor kung ano ang plano niya ngayong single na siya.

“Ako, parang ayoko na ng too much expectations on what will happen sa buhay ko in the next 6 months or in the next years to come,” saad ng dalaga. “Parang gusto ko nalang mag-enjoy kasi sa buhay natin parang na-plano na ito ni God lahat eh, parang everything doesn’t happen by chance, it was written already before you were born.”

“Parang paniniwala ako na baka hindi pa siguro siya time for me, hindi siguro siya para sakin,” dagdag pa niya.

Inamin din ni Kim sa interview na wala siyang pinagsisisihan pagdating sa pag-ibig, lalo na’t ibinibigay niya ang lahat.

“I give my 100 percent para at the end, wala akong pagsisihan, wala akong regrets. Just lesson learned,” saad ni Kim.