Ataska may rant sa mga ‘bastos’

Hindi na napigilan na maglabas ng kanyang saloobin ang sexy-drama and host na si Ataska tungkol sa umano’y hindi fair na trato ng mga tao sa kanilang mga nagpapa-sexy sa pelikula.

Nangyari ito sa media conference para sa upcoming Vivamax movie nilang Mapanukso dahil sa trailer pa lang ng pelikula ay kita na agad na maraming maiinit na eksena ang aabangan ng mga manonood, lalo na’t iikot ang kuwento nito sa buhay at struggles ng mga macho dancers.

May parte pa roon kung saan makikitang nanghipo ang isang babae sa isa mga macho dancers.

While most of them sinabing naranasan nilang mahipuan at nagdetalye pa ukol sa kanilang karanasan, namumukod-tangi ang naging sagot ni Ataska. Para sa kanya raw kasi, bad experience yon para sa mga gaya niyang babae.

“I don’t want to get into details because it’s quite sensitive and personal for me. Pero I think every girl has experienced something na ayaw nila, ng ganu’n,” sabi ng dalaga.

Lalo na raw ngayon na nagpapa-sexy sila sa pelikula ay ganu’n na rin daw ang tingin sa kanila ng publiko sa totoong buhay.

Meron pa nga raw na mga walang pasintabi kung bastusin sila online.

“It’s hard to be a woman in this industry kasi a lot of men expect na dahil sexy kami, dahil we do these types of roles, na like we’re like that in real life, like [we will] give them what they want. So, yeah. Definitely, madaming nambabastos kahit sa social media,” sabi ni Ataska.

Kaya naman kinuha na niya ang pagkakataon sa press conference para ituwid ang maling akala ng marami tungkol sa kanilang Vivamax stars.

“I think this is like a platform to say na just because we’re doing these types of roles it doesn’t mean na ganu’n kami ni real life,” saad ng dalaga. “And it’s important to all to respect one another.”