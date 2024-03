Pia Wurtzbach nag-fangirling kay Sandara Park

Talagang hindi na naiwasan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na magpaka-fan girl matapos nitong makita ang Pambansang Krung-krung at K-pop star na si Sandara Park sa Paris Fashion Week.

Sa katunayan, na-feature pa nga si Sandara sa mini vlog ni Pia na uploaded sa kanyang Instagram page.

“We saw Sandara, that is so cool! I know you’ve been looking for her,” sabi ni Miss Universe 2015.

Kabilang rin ang naging picture nila ni Sandara sa vlog ni Pia.

Bukod pa rito, ipinakita rin ng beauty queen ang kanilang larawan sa kanyang X account.

“Who doesn’t fan girl over Dara?!? We all love @krungy21,” saad ni Pia.