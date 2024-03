Lovi Poe ready nang magka-baby

Aminado ang aktres na si Lovi Poe na kung mabibigyan siya ng blessing sa pamamagitan ng isang anak ay tatanggapin niya ito ng buong-buo.

“I guess my birthday wish is to be able to balance life perfectly. I know it’s gonna be hard but then, to balance, you know, personal life and then work life as well. I think that’s my major… and to achieve my goals, and still nurture my relationship,” sabi ni Lovi.

Sundot na tanong sa aktres, wish din ba niyang magka-baby na sila this year ng asawang si Monty Blencowe?

“Of course, it could happen, that’s definitely something that I will work in the future. Right now, marami pa kasi kaming gustong gawin. We wanna enjoy our married life. But of course, if that happens soon, I’ll be very happy,” sabi ng aktres.

Pero ready na siyang maging mommy?

“It’s hard to say, di ba? Kasi parang it’s something na… my friends would usually say na they’re never prepared until it’s there. So, I cannot fully say I’m ready. When it happens, I will make sure that I’ll be ready,” saad ng aktres.

Nasa Amerika na uli si Lovi ngayon para sa iba pa niyang naiwan na commitments doon.

Uuwi siya sa Pilipinas kapag kailangan na niyang simulan ang dalawa niyang bagong projects. Isa na riyan ang pelikulang “The Untamed” under Regal Entertainment na ididirek ni Richard Somes.

“Right now, I just wanna focus on the movies that are in line for me.”

Wala pa siyang naka-line up na bagong teleserye ngayong 2024.