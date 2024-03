Yen Durano napaiyak

Hindi napigilang maging emosyonal ng Vivamax bombshell na si Yen Durano habang kaharap ang press people sa presscon ng bago niyang project, ang sex-drama trilogy movie na “Eks”.

Aminado ang dalaga na kaya siya napaiyak dahil malaki ang ibinigay sa kanyang tiwala sa naturang pelikula na tinawag ni Direk Roman Perez, Jr. na biggest budgeted and grandest movie ng Vivamax.

“Sorry kasi emotional lang talaga ako, iyakin lang, naniniwala kasi ako sa sarili ko and thankful ako dahil naniniwala rin sila sa akin, and hindi biro ang ini-invest nila sa akin,” saad ng dalaga.

“Minsan hindi ako naniniwala na magaling ba talaga alo but at the end of the day, ayun, naniniwala sila sa akin,” dagdga niya.

Kasunod nito, nasabi naman ni Direk Roman na si Yen na raw ang susunod na Vivamax Queen kung saan makaka-level na niya sina AJ Raval, Angeli Khang at Azi Acosta.

“Next queen ng Vivamax, siyempre kinikilig ako. Alam ko na may bilib sa akin si Direk, ang dami kong reassurance na nakukuha kay Direk Roman.

“I really respect Direk for his work. Thank you Direk for always pushing me and believing in me and grateful ako sa opportunity na ito,” ang reaksyon naman ni Yen. “Someday, I gonna get there sa dream ko na yun. Hindi naman ako nagbi-Vivamax lang.”

Tatlong kuwento ang mapapanood sa “Eks”, kung saan magpapakitang-gilas nga si Yen sa iba’t ibang character.

“Naka-relate ako sa lahat ng character. Very raw ang emotions. Nu’ng pinitch pa lang sa akin, iniisip ko kung gagawin ko ba to but during sa shooting, I was happy so I know na tama ang choice ko,” aniya.

Single ngayon si Yen kaya natanong siya kung anu-anong qualities ba ang hinahanap niya sa isang lalaki para pumasa bilang boyfriend.

“I want someone who is a provider, hindi lang looks. I need someone who is kind to everyone not only sa akin, someone na may words of affirmation, someone who gives me their time,” sabi ni Yen.