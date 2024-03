Faith da Silva may hiling

Hiling ngayon ng aktres at TV host na si Faith da Silva na muli niyang makasama ang kanyang ama, ang aktor na si Dennis da Silva, na kasalukuyang nakakulong ngayon.

Sa isang panayam, naging emosyonal ang dalaga nang mapag-usapan sa guesting niya sa “Sarap Di Ba?” ang nakakulong niyang ama na dating miyembro ng “That’s Entertainment” at matanong siya kaugnay sa pagkikita nila last year ng kanyang ama na dati ring aktor.

Kung matatandaan, kasama ni Faith ang kapatid na si Silas nang dalawin nila si Dennis sa Muntinlupa City Jail noong December, 2023.

“Basta I wanted more talaga from it na… because syempre I have been longing for it ng almost two decades. Gusto ko maging thankful for that moment na you know it happened, I’m here, I’m with you, pero mas gusto ko pa siyang yakapin,” saad ni Faith.

Sabi pa ni Faith, siya talaga ang nagpursigi na magkita sila ng kanyang tatay sa kulungan makalipas ang mahabang panahon.

“I have been planning for it naman na, medyo matagal tagal na. Of course, I had to take my time to make sure na sigurado na talaga ako na kapag nagkita kami, maluwag, wala akong negative emotions towards him. Walang ganu’n,” sabi ng dalaga.

Sabi pa ng aktres, may mga naiisip siyang sabihin at gawin sa pagkikita nila ng ama pero hindi ito nangyari dahil nga naging emosyonal na siya nang yakapin si Dennis.

“Kumbaga parang dini-direct ko ‘yung sarili ko, sa utak ko, sa kung ano’ng gusto kong mangyari. Pero nu’ng nandoon na ako, it felt so different. Parang it was meant to happen talaga, na feeling ko bata ako, feeling ko talaga parang bata ako na Faith na longing for him,” sabi ni Faith.

“And finally when I was able to hug him, doon ako naiyak talaga, doon ako naging emotional kasi parang siyang puzzle na saktong-sakto. Binless talaga ako ni God sa tamang panahon. Siguro kasi kung pinaaga ko rin, baka mayroon pa akong questions sa kanya na hindi makakatulong sa pagpapadi-deepen ng relationship naming dalawa,” dagdag pa niya.