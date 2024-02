Andrea Brillantes iniintriga uli

Ibang klase rin ang mga netizens, ha.

Nagpa-picture lang si Andrea Brillantes sa Rivermaya member na Rico Blanco nang magkaroon ng reunion concert ang banda kamakailan sa SMDC Festival Grounds in Parañaque City ay ang dami ng kiyaw-kiyaw ng mga bashers.

Ini-reveal kasi ni Andrea na big fan siya ng Rivermaya particular na si Rico Blanco kaya naman live niya itong pinanood. Nag-effort talaga siyang puntahan ito kahit medyo may kalayuan.

Sa kanyang Instagram Story, nag-post si Andrea ng photo kasama si Rico na may caption na ganito: “FAN GIRL MOMENT! KAHIT BLURRED IT’S OKAY HUHU OMG.”

Ang daming nag-react sa post na iyon ni Andrea. Halos lahat ay pinag-iingat ang Can’t Buy Me Love actress na si Maris Racal na girlfriend ni Rico Blanco. Baka daw kasi ang rock star ang next target ni Andrea.

“Subukan mo itarget lock yan andrea yare ka kay Irene Tiu.”

“Yan naman ang nilalapitan mariz , bantay ng konti hahaha.”

“Maris kabahan kana.”

“Naku Maris bakuran mo na yan umaaligid na Ang ahas.”

“Kakabahan na ba si Maris Racal ? Feeling ko Hindi Kasi Irene Tui vibe Yan eh! Konting kembot pa lalambot din yan si Irene.”

“baka naman pati yan agawin mo pa kay maris HAHAHAHA super kati na talaga nyan pag nagkataon HAHAHA eme.”

“Nakakalimutan na sana namin mga issue mo AB, tapus ayan ka na nman, nagsisimula ka na nman.”

Pero mayroon naming nagtanggol kay Andrea as one fan said: “Grabe kayo papicture lang iba talaga galaw ng mga utak 'HUGAW' magbago na po 2024 na life is short so be good to others lol.”

Kumalat sa social mdia ang paghalik ni McCoy de Leon sa kili-kili ng kanyang partner na si Elisse Joson.

Ang daming nag-react sa photo na iyon. Marami ang na-touch sa kanilang eksena.

“Parang kailan lang nagkakahiyaan pa kayo magtitigan sa pbb, ngayon nagaamuyan na kayo ng kilikili. Stay strong couple!”

“sweet nman pati kilikili.”

“d2 lng ako natuwa sayo david.”

“nabawasan ung inis ko sayo dito David.”

“SI David parin ang tingin ko sayu .hahaha ...Hindi nakakakiligg.”

Sa kanyang 29th birthday party, madrama si McCoy sa kanyang prepared speech. Una niyang pinasalamatan ang kanyang anak na si Felize McKenzie de Leon.

"Pinangako ko sa sarili ko ‘pag nag-birthday ako, anak ko ‘yung bida kasi niligtas niya ang buhay ko.

"Para na rin akong ipinanganak dahil sa kanya. Utang na loob ko yung buhay ko sa kanya [Felize] ngayon.

"Siya yung dahilan nandito pa din po ako ngayon sa harapan ninyo."

"Ayun, Felize, kung di mo pa naiintindihan, basta gusto ko lang sabihin na mahal na mahal kita.

"Niligtas mo si Daddy, binigyan mo ng chance si Daddy,” say ni McCoy.

Ang sa kanyang partner naman na si Elisse ay ito ang sinabi ng Batang Quiapo actor: "Sa partner ko, Elisse ko, thank you so much and I love you. Alam mo mahirap talaga pero sabi ko wala akong, wala nang rason para sumuko. Harapin natin nang sama-sama 'to. ‘Yun lang, I love you."

