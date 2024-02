LATEST

'People's Initiative o Pekeng Insyatib?'

LOOK: The Samahan ng mga Empleyadong Nagkakaisa sa Adhikain ng Demokratikong Organisasyon (S.E.N.A.D.O.) conducts a forum on charter change titled "People's Initiative o Pekeng Insyatib?" on Thursday, 1 February. Speakers from Makabayan bloc and Ibon Foundation talk about Cha-cha and its effect on the Filipino people.