DYARYO TIRADA

Effigy ni Trump, sinunog sa UP Diliman

Michael Pingol··1 MIN READ

(November 14 2026) Environmental advocates, Indigenous community representatives, students, and activists mobilize for the Global Day of Action to End Imperialist Plunder and Wars, staging a protest against Pax Silica ("No to Pax") with support from UP Against Pax Silica (UPAX). During the demonstration, protesters burned a giant effigy of US President Donald Trump depicting him as a climate and war criminal at the University of the Philippines Diliman in Quezon City on Saturday, Nov. 14, 2026. (Photo by Analy Labor)

(November 14 2026) Environmental advocates, Indigenous community representatives, students, and activists mobilize for the Global Day of Action to End Imperialist Plunder and Wars, staging a protest against Pax Silica ("No to Pax") with support from UP Against Pax Silica (UPAX). During the demonstration, protesters burned a giant effigy of US President Donald Trump depicting him as a climate and war criminal at the University of the Philippines Diliman in Quezon City on Saturday, Nov. 14, 2026. (Photo by Analy Labor)

ANALY LABOR

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Sinunog ng mga raliyista ang effigy ni United States President Donald Trump sa University of the Philippines (UP) Diliman bilang protesta sa kanyang pagbisita sa Pilipinas at sa planong pagtatayo ng Pax Silica sa Tarlac.

Kabilang sa mga lumahok sa protesta ang mga estudyante, environmental groups, magsasaka, at mga miyembro ng komunidad ng Aeta.

Ayon sa mga raliyista, maaaring magresulta ang pagtatayo ng Pax Silica sa pagpapaalis sa mga katutubo at magsasaka sa Central Luzon, gayundin sa pagkasira ng kalikasan.

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Gumamit naman ang mga miyembro ng komunidad ng Aeta ng nagliliyab na palaso upang sunugin ang effigy na pinangalanan nilang “Trumplunderer.”

Samantala, nagkampo ang mga progresibong grupo sa Liwasang Bonifacio bilang pagtutol sa planong pagtatayo ng air base sa Palawan.

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