Angelina Jolie at Robin, matagal nang nagmamahalan?
Hindi lamang mga ordinaryong Pilipino ang nabuhayan ng puso sa pagbisita ni Hollywood actress Angelina Jolie sa bansa, dahil maging si Senador Robin Padilla ay nabihag din ng international beauty.
Sa isang social media post, inilahad ng senador ang kanyang paghanga sa aktres na kamakailan ay nagsalita sa 2026 ASEAN Inclusive Growth Summit noong ika-11 ng Nobyembre.
“Hindi pa lang niya nababalitaan, pero matagal na kaming nagmamahalan ni Miss Angelina Jolie sa puso ko,” aniya.
“Salamat, mahal ko, sa pagbisita sa akin—hindi, sa ating banal na Inang Bayan! Makinig kayo, mga tol, mayaman ang ating bansa. Ang nag-iisang tunay na kalaban ay ang hindi patas na hatian ng yaman sa buong mundo,” dagdag pa niya.
Kabilang sa mga prominenteng personalidad na tampok sa summit ay sina Filipino Broadway star Lea Salonga, Miss International 2016 Kylie Verzosa, fashion designer Rajo Laurel, Oscar-nominated Cambodian filmmaker Rithy Panh, Editor-in-Chief ng Vogue Philippines Trickie Lopa, creative director ng Idyllic Summers na si Steffi Cua, at journalist na si Sharanjit Leyl.