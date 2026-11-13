DYARYO TIRADA

Dizon, siniguro ang maayos na operasyon sa EDSA Busway stations

Michael Pingol··1 MIN READ

(November 11 2026) DOTr Secretary Vince Dizon  with other officials inspect the Unified Grand Central Station (UGCS) also known as the Common Station,  the 13,700-square-meter hub connect the LRT-1, MRT-3, MRT-7, Metro Manila Subway, EDSA Busway, and other public utility vehicle (PUV) terminals, in Quezon City on November 11, 2026, the DOTt visit is aiming to make the Common Station operational by March 2028 (before the end of President Bongbong Marcos'. Photo/Analy Labor

(November 11 2026) DOTr Secretary Vince Dizon  with other officials inspect the Unified Grand Central Station (UGCS) also known as the Common Station,  the 13,700-square-meter hub connect the LRT-1, MRT-3, MRT-7, Metro Manila Subway, EDSA Busway, and other public utility vehicle (PUV) terminals, in Quezon City on November 11, 2026, the DOTt visit is aiming to make the Common Station operational by March 2028 (before the end of President Bongbong Marcos'. Photo/Analy Labor

ANALY LABOR

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Nagsagawa ng inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa EDSA Busway Guadalupe Station upang tiyakin ang maayos na operasyon ng mga elevator at matiyak na magagamit ang mga ito ng mga komyuter, partikular ng mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), at mga buntis.

Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas accessible at commuter-friendly ang mga busway station.

Ayon kay Dizon, naibalik na sa operasyon ang mga elevator sa Guadalupe, Philam, at Kamuning stations matapos ang apat na buwang pagkakabinbin ng kanilang serbisyo. Samantala, inaasahang matatapos naman sa loob ng dalawang linggo ang pagkukumpuni sa mga elevator sa Balintawak, Monumento, at Bagong Barrio stations.

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Bilang bahagi ng pagpapahusay sa maintenance system, iniutos din ng kalihim ang pagpapatupad ng 24 hanggang 48 oras na maximum repair time para sa maintenance operator upang agad na maresolba ang anumang aberya sa mga elevator.

Ipinag-utos din ang regular na paglilinis sa mga basurang maaaring bumara sa elevator sensors at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga istasyon upang maiwasan ang pagnanakaw ng mga supply wire na nagiging sanhi ng pagkasira at hindi pag-andar ng mga elevator.

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