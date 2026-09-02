Patuloy ang pamamayagpag ni Filipina tennis star Alex Eala matapos durugin si Mary Stoiana, 6-1, 6-2, sa unang round ng US Open women’s singles sa Louis Armstrong Stadium sa New York City nitong Miyerkules, ika-2 ng Setyembre.
Walang nagawa ang Amerikanang si Stoiana laban sa world No. 17 na si Eala, na hindi man lang pinatikim ng isang set ang kanyang katunggali.
Muntik pang ma-bagel ni Eala si Stoiana sa unang set matapos umabante ng 5-0 bago tuluyang isara ito, 6-1. Sa second set, walang kupas ang Pinay netter at tinapos ang laban, 6-2.
Matapos ang kanyang panalo, binalikan ni Eala ang kanyang naging paglalakbay sa nakalipas na apat na taon habang nakatingin na rin sa mas malaking hinaharap.
“It’s an amazing time for me to reflect on the past four years, but it’s also an amazing time for me to look ahead and see my whole career ahead of me.”
Mistulang homecourt naman ni Eala ang Louis Armstrong Stadium matapos dumagsa ang mga Pinoy fans para suportahan ang 21-anyos sa kanyang US Open opener.
Sa second round, haharapin ni Eala ang Ukrainian qualifier na si Oleksandra Oliynykova.