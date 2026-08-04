Nagpaabot ng pagbati ang Senado ng Pilipinas sa Filipino tennis sensation na si Alexandra “Alex” Eala nitong Martes, ika-4 ng Agosto, matapos niyang masungkit ang makasaysayang kampeonato sa Mubadala DC Open at maging kauna-unahang Pilipinong nagwagi sa WTA 500 singles title.
Bago ang pagsisimula ng ika-12 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naglaan ng ilang sandali si Trial Presiding Officer Francis “Chiz” Escudero, kasama ang buong Senado, upang kilalanin at parangalan ang tagumpay ng 21-anyos na tennis star.
Ayon kay Escudero, nagkakaisa ang mga senador sa pagpupugay kay Eala dahil sa karangalang idinulot nito hindi lamang sa Philippine tennis kundi sa buong sambayanang Pilipino.
“Sa ngalan ng Senado, ng mga senator-judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magkatunggaling partido ng impeachment trial, nais naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Bb. Alex Eala sa kaniyang panalo at kampeonato sa DC Open. Tunay na ikinararangal at ipinagbubunyi ka naming lahat,” saad ni Escudero.
Tinalo ni Eala ang World No. 3 na si Jessica Pegula upang masungkit ang kampeonato sa nasabing laro.