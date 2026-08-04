Patay ang isang 80-anyos na lalaki sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan nitong Linggo, ika-2 ng Agosto, matapos pagbabarilin ng kanyang 61-anyos na bayaw dahil umano sa hidwaan sa lupang sakahan.
Nangyari ang insidente pasado alas-7:00 ng umaga. Sa kuha ng CCTV, makikitang dumaan ang suspek na sakay ng motorsiklo na nakabuntot sa SUV na sinasakyan ng biktima. Nakasuot ang suspek ng naka-jacket, salamin, sombrero, at may takip sa mukha.
Ayon kay PCol. Jay Baybayan, provincial director ng Bulacan Police Provincial Office (PPO), galing sa bumili ng pandesal ang biktima at pauwi na sana sa bahay nito sa San Luis, Pampanga nang barilin.
Dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng apat na tama ng bala sa dibdib at ulo.
Ilang oras lang ang nakalipas, naaresto ang suspek sa kanyang bahay sa San Luis, Pampanga kung saan nasibat din ang isang baril na walang kaukulang dokumento. Mariin namang itinanggi ng suspek ang pagpatay at sinabing hiram lamang ang baril.
Ayon sa awtoridad, away sa pamana o tituladong lupa ang tinitingnang motibo sa krimen.
"Nakuha ng biktima 'yung titulo at ito ay nakasangla sa bangko at hindi nila pinaalam ito sa mga kapatid at sila ang namamahala at umaani sa kanilang natubos,” ayon kay PCol. Baybayan.
Kasalukuyang nakakulong sa Baliwag City Police Station at nahaharap sa kasong murder ang suspek, na may dati na ring mga kasong Physical Injuries noong 2015 at Frustrated Murder noong 2020.