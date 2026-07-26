Binawi ni Senador Robin Padilla ang pagtawag niyang "langaw" kina Bicol Saro Party-list Rep. Terry Ridon at Mamamayang Liberal Party-list Rep. Leila de Lima matapos niyang batikusin ang mga miyembro ng prosekusyon na tumututol sa partisipasyon nina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte.
“Bakit nila binabanatan ang mga nakakulong na Senator-Judge tulad ni Jinggoy at Marcoleta? Binabanatan nina Terry Ridon at Leila De Lima na bawal daw magparticipate. Anong karapatan nila sabihin yun sa amin?”, ani ng Senador.
Aminado si Padilla na hindi niya sinasadyang mabanggit ang pangalan ni Ridon at humingi siya ng paumanhin sa kongresista. Aniya, si Manila 3rd District Rep. Joel Chua ang tunay niyang tinutukoy sa kanyang naging pahayag.
Ipinaliwanag pa ng senador na unang pumasok sa kanyang isip ang pangalan ni Ridon dahil pareho silang naging bahagi noon ng mga progresibong grupo, dahilan ng kanyang pagkakamali.
“Humihinig po ako ng paumanhin kay Congressman Ridon. Ang kanyang pangalan ang una kong naalala dahil sa pagkakaalam ko ay nagmula rin siya sa progresibong grupo o leftist movement na katulad ko”, saad ni Padilla.
Tinanggi naman ni Ridon ang paratang, at sinabing sana’y inalam muna ng Senador kung totoo nga bang nagsalita siya patungkol sa impeachment proceedings.
“Had Senator-Judge Padilla reviewed the interviews and statements made in the course of impeachment proceedings, whether in the House or the Senate, he would know that I have made no statement concerning the participation of detained Senator-Judges, bwelta ni Ridon.