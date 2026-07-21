Magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga driver at operator ng public utility vehicles (PUVs).
Ito ay kasunod ng panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng tumitinding tensyon sa Gitnang Silangan.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may nakalaan pang P2.5 bilyong pondo para sa fuel subsidy na magmumula sa 2025 continuing fund.
Samantala, nilinaw ni Castro na hindi na palalawigin ang pagpapatupad ng service contracting program dahil wala nang karagdagang pondong inilaan para rito.
Dagdag pa niya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaukulang ahensya, partikular ang Department of Energy (DOE), na mahigpit na bantayan ang sitwasyon at magpatupad ng mga hakbang upang makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng langis sa gitna ng umiiral na mga krisis.