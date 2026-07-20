Posibleng umabot sa P10.50 kada litro ang dagdag-presyo sa diesel, habang tinatayang tataas naman ng P3.50 hanggang P4.00 kada litro ang presyo ng gasolina ngayong linggo.
Ayon sa mga pagtataya, ang inaasahang oil price hike ay bunsod ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, na nagdudulot ng pangamba sa suplay ng langis mula sa Gitnang Silangan.
Sinabi ni Jetti Petroleum President Leo Bellas na ang projection ay nakabatay sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, foreign exchange, cargo premiums, at iba pang salik na nakaaapekto sa lokal na industriya ng langis.
Nagbabala rin si Bellas na maaari pang lumala ang sitwasyon sa pandaigdigang suplay ng enerhiya kung maaantala o maisasara ang rutang pangkalakalan sa Red Sea dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen.
Noong Biyernes, umakyat sa $88 kada bariles ang presyo ng Brent crude, habang naitala naman sa $82.49 kada bariles ang West Texas Intermediate (WTI)—ang pinakamataas na antas nito mula noong kalagitnaan ng Hulyo.