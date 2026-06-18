US at Iran, lumagda ng kasunduan

Lumagda ang Estados Unidos at Iran sa isang kasunduan na naglalayong wakasan ang matagal nang tensyon sa Gitnang Silangan.
Isinagawa ang paglagda sa pamamagitan ng isang memorandum of understanding (MOU) na pinirmahan ni US President Donald Trump sa isang pagtitipon kasama si French President Emmanuel Macron sa Palasyo ng Versailles sa France.
Nakasaad sa kasunduan ang pagsang-ayon ng Iran na limitahan ang pagpapaunlad ng kanilang programang nukleyar kapalit ng mga hakbang na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa.
Kinumpirma rin ni Iranian Foreign Ministry Spokesperson Esmaeil Baghaei ang paglagda sa naturang peace deal.
Sa ilalim ng kasunduan, tiniyak ng Washington ang pagtupad nito sa pangakong alisin ang mga oil sanctions laban sa Iran na matagal nang nakaapekto sa ekonomiya ng bansa.
Dahil sa naturang kasunduan, kabilang sa mga inaasahang positibong epekto ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaanan ng pandaigdigang kalakalan ng langis.