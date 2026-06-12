Looting incident sa Sarangani, dumami ang bilang

Nagkakaubusan na ng suplay ng pagkain sa Sarangani, dahilan upang maraming residente ang mapilitang magnakaw upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
Ayon kay Joanna Grace Lapore, Public Information Officer ng lalawigan, looting incidents sa lugar dahil sa matinding gutom na dulot ng kakulangan ng pagkain.
Aniya, kadalasang pinapasok ng mga magnanakaw ang mga nasira at inabandunang bahay upang maghanap ng makakain at maiinom.
Dagdag pa ng opisyal, nananatiling malaking hamon ang paghahatid ng relief goods sa lalawigan dahil sa mga nasirang tulay at kalsada na iniwan ng magnitude 7.8 na lindol.