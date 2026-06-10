Senado, nagsasagawa ng security assessment; mga empleyado pinayagang mag-WFH

Simula ngayong araw 10 Hunyo, hanggang bukas, 11 Hunyo, pinayagan ang mga empleyado ng Senado na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan alinsunod sa direktiba ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
Ito ay kasunod ng natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation (NBI) hinggil sa umano’y banta sa seguridad ng Senado.
Ayon kay Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng pagkakataon ang pagsasagawa ng masusing security assessment, inspeksyon, at iba pang kinakailangang hakbang sa buong Senate premises upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
Samantala, taliwas ito sa naunang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na mananatiling may pasok ang mga empleyado ng Senado hanggang Huwebes, mula alas-8:00 ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon.