CCTV footage sa trahedya ng Ateneo players sa Aurora, sinusuri na

Nasa kustodiya na ng mga awtoridad ang CCTV footage kaugnay ng pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipaculao, Aurora.
Ayon sa Provincial Police Office, narekober ang mga video mula sa mga rescuer, may-ari ng resort, at Local Disaster Risk Reduction and Management Office (LDRRMO).
Kasalukuyang sumasailalim sa forensic examination ang mga nakuhang footage upang masusing maberipika ang mga pangyayari. Gayunman, una nang sinabi ng mga awtoridad na wala silang nakikitang indikasyon ng foul play sa pagkamatay nina Rene Baterbonia at Divine Adili.
Naganap ang trahedya bandang alas-2:40 ng hapon habang nagsasagawa ng sea-based activity ang kanilang koponan.
Ayon sa mga ulat, bigla umanong lumakas ang alon at napadpad sa mas malalim na bahagi ng dagat ang dalawang biktima.
Agad naman silang isinugod sa Aurora Memorial Hospital ngunit hindi naisalba ng ang mga ito.