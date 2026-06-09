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DYARYO TIRADA

Seguridad sa senado, hinigpitan matapos makatanggap ng banta

SENATOR Win Gatchalian
SENATOR Win GatchalianPhoto courtesy of Senate
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Ibinunyag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may natanggap na banta sa seguridad ng Senado.

Dahil dito, naghigpit na ang pamunuan ng Senado sa seguridad sa loob ng Senate premises kasunod ng natanggap na intelligence report.

SENATOR Win Gatchalian
Senate secretary says chamber now 'secure'
SENATOR Win Gatchalian
Palace clarifies Senate gunfire incident

Ayon kay Gatchalian, layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador at mahigit 2,000 kawani ng Senado.

Gayunman, hindi niya kinumpirma kung may kaugnayan ang naturang banta sa mga ulat na kumakalat tungkol sa umano’y planong paglusob sa Malacañang sa 12 Hunyo, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.

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Win Gatchalian
Sherwin Gatchalian
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