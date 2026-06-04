Sandiganbayan, hindi pinayagang makalabas ng bansa si Romualdez

Ibinasura ng Sandiganbayan ang kahilingan ni dating House Speaker Martin Romualdez na ipawalang-bisa ang precautionary hold departure order na inilabas laban sa kanya.
Ayon sa desisyong inilabas ng korte, walang sapat na dahilan upang payagan si Romualdez na makalabas ng bansa, lalo na't may posibilidad umano itong umiwas sa pananagutan sa ilalim ng batas.
Sa kanyang motion for reconsideration, iginiit ni Romualdez na ang planong paglalakbay sa ibang bansa ay para sa mga kadahilanang medikal.
Gayunman, binigyang-diin ng Sandiganbayan na wala itong nakitang urgency kaugnay ng kanyang kalagayan. Wala rin umanong naiprisintang sapat na ebidensya si Romualdez na magpapatunay na kinakailangan niyang sumailalim sa medikal na gamutan sa labas ng bansa.