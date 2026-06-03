Special elections sa ikaapat na distrito ng Cavite, tiniyak ng COMELEC

Tiniyak ng Commission on Elections (COMELEC) na maghahanap ito ng kinakailangang pondo para sa pagsasagawa ng special elections sa ikaapat na distrito ng Cavite matapos mabakante ang puwesto kasunod ng pagkakatalsik kay dating Rep. Kiko Barzaga.
Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinatayang aabot sa P200 milyon ang kakailanganing budget para sa naturang halalan. Aniya, hindi ito naisama sa naunang paghahanda ng poll body kaya kinakailangan nilang humanap ng mapagkukunan ng pondo.
Ipinaliwanag ni Garcia na wala nang ibang opsyon ang COMELEC kundi ang magsagawa ng special elections, alinsunod sa batas na nag-uutos na mapunan ang bakanteng puwesto sa loob ng 60 hanggang 90 araw mula nang ito ay mabakante.
Batay sa talaan ng COMELEC, mahigit 437,000 rehistradong botante ang nakapaloob sa ikaapat na distrito ng Cavite.
Si Barzaga ay pinatalsik sa kanyang posisyon matapos siyang ma-expel ng House Ethics Committee.