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DYARYO TIRADA

Cayetano, Padilla at Aplasca, kinasuhan ng Obstruction of Justice sa Ombudsman

(June 03 2026) Tindig Pilipinas filed an obstruction of justice complaint against Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca, at the Office of the Ombudsman in Quezon City on Wednesday, June 3, 2026, in connection with alleged assistance in the escape of Sen. Bato dela Rosa, they also calling for Cayetano’s resignation and urging the Senate to resume its sessions and return to work amid the issue. Photo/Analy Labor
(June 03 2026) Tindig Pilipinas filed an obstruction of justice complaint against Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca, at the Office of the Ombudsman in Quezon City on Wednesday, June 3, 2026, in connection with alleged assistance in the escape of Sen. Bato dela Rosa, they also calling for Cayetano’s resignation and urging the Senate to resume its sessions and return to work amid the issue. Photo/Analy LaborANALY LABOR
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Naghain ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice ang grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robinhood Padilla, at Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca.

Ayon sa Tindig Pilipinas, umano’y nagsabwatan ang mga ito upang tulungan si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na makaiwas sa pag-aresto ng International Criminal Court (ICC).

(June 03 2026) Tindig Pilipinas filed an obstruction of justice complaint against Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca, at the Office of the Ombudsman in Quezon City on Wednesday, June 3, 2026, in connection with alleged assistance in the escape of Sen. Bato dela Rosa, they also calling for Cayetano’s resignation and urging the Senate to resume its sessions and return to work amid the issue. Photo/Analy Labor
Civic groups file obstruction of justice complaints on Cayetano, Padilla, Aplasca

Pinangunahan nina Tindig Pilipinas convenors Francis Joseph Aquino Dy at Sylvia Estrada Claudio, kasama ang mga kinatawan ng mga manggagawa at mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, ang paghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman.

Sa kanilang sinumpaang salaysay, iginiit ng mga nagreklamo na sa kabila ng umiiral na warrant of arrest na inilabas ng ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa madugong kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan umano nina Cayetano, Padilla, at Aplasca si Dela Rosa na magtago at umiwas sa pag-aresto sa loob ng Senado.

(June 03 2026) Tindig Pilipinas filed an obstruction of justice complaint against Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca, at the Office of the Ombudsman in Quezon City on Wednesday, June 3, 2026, in connection with alleged assistance in the escape of Sen. Bato dela Rosa, they also calling for Cayetano’s resignation and urging the Senate to resume its sessions and return to work amid the issue. Photo/Analy Labor
Obstruction-related raps loom large vs SP Cayetano over defiance to enforce Aplasca suspension: ex-IBP president
Robin Padilla
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